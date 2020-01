O Valência anunciou esta quinta-feira a chega do internacional italiano, Alessandro Florenzi,

Em nota publicada nas redes sociais, o clube espanhol revelou que chegou a acordo com a Roma de Paulo Fonseca para o empréstimo do lateral direito até ao final da temporada.



Aos 28 anos, Florenzi prepara-se assim para ter a primeira experiência no estrangeiro. Recorde-se que o internacional italiano está no clube romano desde 2002, contando com um empréstimo ao Crotone na temporada 2011/12.