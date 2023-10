José Luis Mendilibar deixou o cargo de treinador do Sevilha. O empate conseguido no último minuto contra o Rayo Vallecano, no sábado, foi a gota de água que fez transbordar um copo que já estava no limite há vários dias.

O Sevilha conseguiu apenas duas vitórias em onze jogos esta época – somando oito pontos em oito jornadas na La Liga – o que é considerado manifestamente insuficiente para a qualidade do plantel. Está no 16º lugar, dois pontos acima da linha de água. Na Champions somou dois empates, com Lens e PSV.

A direção do clube entendeu que deveria promover a mudança de treinador nesta altura, aproveitando a pausa motivada pelos jogos internacionais, para enfrentar os exigentes desafios que se seguem com outra solução no comando da equipa. Depois dos jogos das seleções, o Sevilha recebe o Real Madrid e o Arsenal, este para a Liga dos Campeões.

Com esta decisão, o Sevilha avança para o quarto treinador no espaço de um ano. Mendilibar chegou em março passado, quando a época parecia perdida e o clube estava desesperado com a ameaça da descida de divisão, depois de Lopetegui e Sampaoli não terem tido sucesso.

Mendilibar não só evitou a despromoção como ainda conquistou a Liga Europa. Nada que tivesse convencido toda a exigente massa de adeptos do Sevilha – e até alguns setores da direção. Agora, a história termina.

O clube emitiu um comunicado este domingo à noite, no qual agradece «os serviços prestados pelo treinador, cujo papel ficará na história do clube pela conquista do sétimo título da Liga Europa». Por fim, deseja ao treinador «as maiores felicidades para o futuro».