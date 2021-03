Pedro Porro estreou-se neste domingo na seleção principal de Espanha, num jogo que La Roja venceu a Geórgia graças a um golo marcado nos descontos.

O lateral do Sporting foi titular do lado direito da defesa e no final da partida, em declarações à TVE, assumiu a satisfação pelo cumprir de um sonho de criança.

«É muito especial. Desde pequeno que sonhava com isto e foi muito bom estrear-me agora é razão para estar agradecido e continuar a trabalhar. Foi muito bom estrear-me com uma vitória», disse após o jogo.