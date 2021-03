A Espanha arrancou uma vitória muito difícil na visita à Geórgia (2-1), num jogo em que chegou ao intervalo a perder, mas acabou por dar a volta em tempo de compensação, com um golo de Dani Olmo. Depois do empate em casa com a Grécia (1-1), na estreia na fase de qualificação para o Mundial 2022, a equipa de Luis Enrique teve de deixar tudo em campo para somar os primeiros três pontos este domingo.

Luis Enrique revolucionou o onze, provendo sete alterações em relação ao empate com a Grécia, abrindo as portas para a estreia do sportinguista Pedro Porro, deixando o capitão Sergio Ramos no banco.

Depois do empate em casa com a Grécia, a Espanha estava obrigada a vencer, mas não foram precisos muitos minutos para se perceber que a equipa de Luis Enrique ia ter uma tarde difícil. A Geórgia já tinha colocado dificuldades à Suécia e, a jogar em casa, jogou de forma desinibida, obrigando a Espanha a recuar muitas vezes no terreno. Pedo Porro viu um cartão amarelo cedo, logo aos 13 minutos, por travar um contra-ataque da equipa da casa.

O jogo estava equilibrado, com poucas oportunidades de golo, quando, já muito perto do intervalo, a Geórgia colocou-se em vantagem, em mais uma transição rápida, com Khcicha a destacar-se na área e a bater Unai Simón com um remate cruzado. Um castigo duro para a Espanha, mas a verdade é que na primeira parte a equipa de Luis Enrique fez apenas um remate enquadrado com os postes.

Luis Enrique lançou para a segunda parte Iñigo Martínez e Dani Olmo em detrimento de Bryan Gil e Diego Llorente, a Espanha cresceu e acabou por chegar cedo ao empate, aos 56 minutos, com Jordi Alba a cruzar para a finalização de Ferran junto ao segundo poste. Um golo que permite um novo recorde para a seleção espanhola que passa a ser a primeira a marcar em 37 jogos consecutivos da fase de qualificação para um Mundial, batendo o registo anterior da Alemanha, que tinha somado 36 triunfos consecutivos de 1934 a 1985.

A Espanha partiu à procura da reviravolta, mas o jogo prosseguiu equilibrado, com a Geórgia a meter a defesa espanhola em sentido em várias ocasiões, mas, já em tempo de compensação, a Espanha acabou mesmo por virar o resultado, com um remate de fora da área de Dani Olmo.

A Geórgia acabou o jogo reduzida a dez, uma vez que Shengelia viu um vermelho direto depois de uma entrada perigosa sobre um adversário.

A Espanha acabou por conquistar, assim, a primeira vitória nesta fase de qualificação e já lidera o Grupo B, com 4 pontos, à frente da Suécia (3 pontos), Grécia (1), Kosovo (0) e Geórgia (0).