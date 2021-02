Numa altura em que os resultados começam a aparecer e a distância para a liderança do At. Madrid na Liga espanhola a encurtar, chegam péssimas notícias ao Real Madrid: Karim Benzema lesionou-se e será baixa, pelo menos, para o jogo do campeonato diante do Valladolid.

O avançado francês que tem sido a principal figura dos merengues – leva 17 golos em 27 jogos – não se treinou nesta sexta-feira e Zidane confirmou a baixa do avançado.

«O Karim [Benzema] apresentou queixas ontem e não vai jogar amanhã [sábado]. Depois veremos como as queixas dele evoluem para perceber se pode estar disponível para a próxima semana [na Champions]».

Com as lesões de Hazard e Rodrygo, as opções atacantes ficam reduzidas a Mariano, que tem um golo marcado em 12 jogos, sendo que os jornais espanhóis falam na possível chamada de Hugo Duro, avançado de 21 anos do Castilla, que tem oito golos em 12 jogos.

Recorde-se que o Real Madrid joga com a Atalanta na próxima terça-feira em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.