O El Clásico entre Real Madrid e Barcelona já tem data e hora marcada: 1 de março, às 20h00 no Santiago Bernabéu.



O anúncio foi feito esta segunda-feira pela Liga espanhola nas redes sociais.



Os merengues são líderes do campeonato com 49 pontos, mais três que os blaugranas. Este jogo poderá ser decisivo na luta pelo título.





¡Tienes una cita con #ElClásico!



📆 Domingo 1 de marzo

🏟 Santiago Bernabéu

⏰ 21:00 horas#LaLigaSantander pic.twitter.com/OTaTPH5qhk — LaLiga (@LaLiga) February 3, 2020