O Real Madrid informou esta quinta-feira que Sergio Ramos tem uma lesão muscular na zona posterior da coxa direita.

Numa nota deixada no site oficial, o emblema merengue não avança com o tempo de paragem do capitão que teve de ter substituído na primeira parte do jogo da passada quarta-feira entre Espanha e Alemanha.

Segundo a imprensa espanhola, Ramos não é recuperável para, pelo menos, os próximos dois jogos do Real: contra o Villarreal para a Liga espanhola neste sábado, nem diante do Inter na próxima quarta-feira para a Liga dos Campeões.