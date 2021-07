O Real Madrid anunciou, neste sábado, que Álvaro Odriozola está infetado com Covid-19.

É o segundo caso no clube espanhol no espaço de dias. David Alaba, reforço do Real Madrid, foi apresentado e, há três dias, acusou positivo.

Odriozola está em isolamento, como Alaba e Karim Benzema: o internacional francês, porém, não teve contacto com o plantel, uma vez que está em França.