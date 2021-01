Raúl González, lenda do Real Madrid, está infetado com Covid-19.



Segundo o comunicado dos merengues, citado pela Radio Cope, o treinador do Real Madrid Castilla testou positivo para o novo coronavírus e encontra-se em isolamento.



Raúl, de 43 anos, não vai estar no banco no jogo contra o Getafe B, do próximo domingo.