Continuam a fazer-se sentir as ondas de choque após o anúncio da continuidade de Luis Rubiales como presidente da Federação espanhola.

O dirigente estava a ser pressionado para se demitir após a polémica do beijo dado a Jenni Hermoso nas celebrações da conquista do título mundial feminino.

Horas depois do anúncio feito numa conferência na Cidade desportiva da federação espanhola, Borja Iglesias revelou nas redes sociais a sua renúncia à seleção espanhola «até que as coisas mudem».

«Vestir a camisola da seleção é o ponto mais alto da minha carreira. Não sei se voltarei a ser opção, mas tomei a decisão de não voltar à seleção até que as coisas mudem e este tipo de atos não fiquem impunes», disse o avançado do Betis.

«Como pessoa e futebolista, não me sinto representado pelo que aconteceu na Cidade do Futebol de Las Rozas. Acho lamentável que continuem a pressionar e a colocar o foco numa companheira da seleção», disse ainda.

Borja Iglesias, de 30 anos, tem duas internacionalizações, a última das quais remonta a março deste ano.



Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes.