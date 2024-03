Luis Rubiales tem um mandado de prisão internacional na sequência do processo aberto por supostas irregularidades na Federação espanhola com vários contratos a serem investigados.

O antigo presidente da Real Federação espanhola comentou o caso ao site do país vizinho «OK Diario» e disse que não fez nada ilegal e que vai regressar a Espanha quando tiver de regressar.

«Estou aqui na República Dominicana há mais de um mês e vim antes para tentar fazer negócios», disse.

Nas mesmas declarações, o ex-dirigente afirmou que pretende regressar a Espanha no início de abril, depois de passar férias com a sua família naquele país. Rubiales mostrou-se muito surpreendido com as buscas, mas tem consciência de que assim que pisar território espanhol vai ser detido imediatamente.

O antigo líder da RFED descartou uma fuga para a República Dominicana, país que não tem acordo de extradição com Espanha, apesar de andar à procura de casa para viver por um longo período no país das Caraíbas.