O At. Madrid venceu neste sábado o Osasuna por 1-0, num jogo resolvido perto do minuto 90, graças a um golo do defesa brasileiro Felipe, ex-FC Porto.

Num canto cobrado por Carrasco, o defesa-central desviou de cabeça e decidiu mais um jogo de sofrimento para os ‘colchoneros’, que não puderam contar com João Félix, lesionado.

A vitória deixa o At. Madrid com 26 pontos, menos um que Real Madrid, que só joga no domingo, e a dois de Real Sociedad e Sevilha, ambos na liderança, depois de os segundos terem empatado com o Alavés.

