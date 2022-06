Sergi Roberto renovou contrato com o Barcelona por mais uma temporada.



O internacional espanhol foi rubricou o novo vínculo com os catalães esta manhã, nos escritórios do emblema catalão.



«Estou muito contente», disse o futebolista de 30 anos aos jornalistas à saída de Camp Nou.



De acordo com a imprensa espanhola, Sergi Roberto aceitou baixar o salário para continuar no Barça. O futebolista, que tanto pode jogar como lateral ou médio, é um produto da cantera blaugrana e estreou-se pela equipa principal na época 2010/11 pela mão de Pep Guardiola e desde então participou em 316 jogos e conquistou 19 títulos.