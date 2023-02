Sergio Ramos anunciou a retirada da seleção espanhola.



Numa longa publicação nas redes sociais, o defesa do PSG revela que tomou a decisão depois de o selecionador Luis de La Fuente lhe ter dito que não contava com ele. O internacional espanhol, que já tinha ficado de fora das convocatórias de Luis Enrique para o Euro 2020 e para o Mundial 2022, admitiu ainda sentir «admiração e inveja por Modric, Pepe e Messi» pelo facto de ainda terem a possibilidade de representar os respetivos países.



«Chegou a hora, a hora de dizer adeus à seleção, a nossa querida Roja. Esta manhã recebi uma chamada ao atual selecionador que me disse que não conta e que não vai contar comigo independentemente do nível que mostre em campo ou de como continue a minha carreira desportiva. Com grande pesar, é um final de um percurso que esperava que fosse maior e que termina com um melhor sabor de boca, à altura de todos os êxitos que conquistámos com a nossa Roja. Humildemente, acho que essa trajetória merecia terminar com uma decisão pessoal ou porque o meu rendimento não estava à altura do que a nossa seleção merece, mas não por uma questão de idade ou outras razões que, sem as ouvir, sentia-as. Porque ser mais ou menos jovem não é uma virtude ou defeito, é a lei da vida que não está necessariamente relacionada com o rendimento ou com a capacidade. Olho com admiração e inveja para o Modric, Messi e Pepe... a essência, os valores, a tradição, a meritocracia e a justiça no futebol. Lamentavelmente não é assim para mim, porque o futebol nem sempre é justo. E o futebol nunca é só futebol. Por tudo assumo esta tristeza que quero partilhar com vocês, mas também com a cabeça bem alta e muito agradecido por todos estes anos e pelo vosso apoio. Guardo memórias inesquecíveis, todos os títulos pelos quais lutámos e que celebrámos juntos e o tremendo orgulho de ser o jogador mais internacional por Espanha. Este escudo, esta camisola e estes adeptos, vocês, fizeram-me feliz. Continuarei a apoiar o meu país desde casa com a emoção de sbaer que o representei de forma orgulhosa por 180 vezes. Obrigado de coração a todos os que sempre acreditaram em mim», escreveu, numa publicação nas redes sociais.



Aos 36 anos, Sergio Ramos despede-se como o jogador com mais internacionalizações por Espanha e com um Mundial (2010) e dois Campeonatos da Europa (2008 e 2012) no currículo.