Francisco Trincão vai juntar-se ao plantel do Barcelona no final da temporada e, em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, afirma que está «ansioso por jogar com Messi».

«Quando a transferência ficou fechada foi incrível, um sonho para mim», diz o jovem avançado.

No Sp. Braga, Trincão já tem quem lhe vá revelando como será a sua nova realidade em Barcelona. «O Abel Ruiz fala-me muito bem do que me espera. Do jogadores, da cidade, de tudo...»

Francisco Trincão transferiu-se para o Barcelona por 31 milhões de euros e fica com uma cláusula de 500 milhões de euros.