Depois de uma vitória por 3-2 em Paris, a equipa de Xavi foi recebida de forma incrível no Estádio Olímpico de Montjuic.

O autocarro blaugrana foi «engolido» pela multidão, que fez uso de muita pirotecnia.

O fumo foi, por isso, muito e houve até quem se «esquecesse» que se tratava do autocarro do Barcelona e não do PSG, acabando por atirar objetos à viatura dos catalães.

A confusão foi, assim, grande na chegada do emblema de Xavi ao estádio e foram mesmo registados alguns incidentes entre os adeptos e a polícia.