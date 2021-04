Num jogo marcado por alegados insultos racistas de Cala a Diakhaby, o Valência perdeu em Cádiz por 2-1, numa partida da 29.ª jornada da Liga espanhola.



Com Guedes e Thierry Correia de início e Ferro no banco, a formação «che» sofreu primeiro. Logo aos 14 minutos, Juan Cala (sim, esse mesmo) inaugurou o marcador. Volvidos cinco minutos, o Valência igualou por Kevin Gameiro a passe de Gonçalo Guedes: uma espetacular assistência do internacional português, que deixou o colega na cara do guarda-redes.



Aos 33 minutos aconteceu o momento marcante e que levou à interrupção do jogo. Diakhaby recebeu insultos racistas por parte de Cala e recusou-se continuar em campo. Solidários com o francês, os colegas abandonaram também o terreno de jogo. Após vários minutos de diálogo, as equipas voltaram ao terreno de jogo mas Diakhaby ficou nas cabines e deu o lugar a Guillamón. Por sua vez, Cala foi substituído ao intervalo.



O Cádiz acabou por ser mais feliz e chegou ao triunfo com um golo de Marcos Mauro, aos 88 minutos. Com este triunfo, o emblema do sul de Espanha subiu ao 13.º lugar e ficou a um ponto do Valência, 12.º colocado.



Veja o momento em que Diakhaby deixou o relvado no vídeo associado ao artigo.







