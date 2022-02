Celta de Vigo e Levante empataram a uma bola no fecho da 25.ª jornada da Liga espanhola.



Depois de um nulo ao fim dos primeiros 45 minutos, os galegos desbloquearam o marcador por intermédio de Franco Cervi aos 67 minutos. O ex-Benfica surgiu solto na área e aproveitou o cruzamento de Galán para cabecear para o fundo da baliza de Dani Cardenas.



Sem Vezo, o último classificado da prova ainda conseguiu empatar e resgatar um ponto dos Balaídos graças a um golo de Roger Marti aos 82 minutos.



O empate deixa o Celta de Vigo no 9.º lugar com 32 pontos enquanto o Levante é último com 15.



O golo do Celta: