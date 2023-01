Rodrigo De Paul jogou pela primeira vez no Metropolitano desde que se sagrou campeão mundial pela Argentina no Qatar. Ao contrário do que aconteceu com a maioria dos seus compatriotas, o médio foi recebido com assobios por parte dos adeptos colchoneros na partida contra o Valladolid.



O internacional pela albiceleste foi lançado em campo por Diego Simeone aos 56 minutos para o lugar do lesionado Marcos Llorente.



Depois da conquista do Mundial, De Paul apenas voltou a jogar dia 18 de janeiro, mais de um mês depois do Argentina-França.





Ouça o momento em que De Paul entrou: