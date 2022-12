Vinícius Júnior denunciou comportamentos racistas após o jogo entre o Valladolid e o Real Madrid, da última sexta-feira.



Sem especificar o que aconteceu, o internacional brasileiro escreveu, nas redes sociais, que os «racistas continuam a ir aos estádios e a assistir ao maior clube do mundo de perto» e apontou o dedo à Liga espanhola que «segue sem fazer nada».



O jogador dos merengues recorreu à ironia para terminar a publicação. «No final a culpa é minha», atirou.





Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6