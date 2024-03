Está a dar que falar o momento em que Vinicius Jr empurrou Aymeric Laporte, durante o particular entre Espanha e Brasil, desta terça-feira, que terminou com um empate a três golos, no Santiago Bernabéu.

As imagens, captadas por um adepto, mostram o momento em que o internacional brasileiro se encosta ao central espanhol, que responde com um «chega para lá».

No mesmo vídeo, é possível assistir a um novo momento de tensão, também com Vini Jr como protagonista, mas já o banco de suplentes. O avançado do Real Madrid envolveu-se em picardias com os jogadores espanhóis e o fim de jogo acabou por ser «quentinho».

Veja o momento no vídeo abaixo: