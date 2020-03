Já diz o ditado: «Quem sai aos seus, não degenera». E Thiago Messi é exemplo disso.

Apesar de ter apenas 7 anos, o número 10 dos sub-8 do Barcelona, impressiona pelas suas qualidades técnicas no futebol e pelas semelhanças com o pai, Lionel Messi, no estilo de jogo.

Veja aqui um exemplo: