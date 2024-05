O Celta de Vigo bateu o Villarreal por 3-2 e ficou muito perto de garantir a permanência no primeiro escalão do futebol espanhol. A quatro jornadas do final, o Celta tem 34 pontos, mais oito que o Cádiz, a primeira equipa em zona de descida.



Os galegos até começaram mal a partida, visto que Alberto Moreno adiantou o «Submarino Amarelo» aos 12 minutos. O conjunto da Galiza respondeu à passagem dos 22 minutos num penálti cobrado com eficácia por Iago Aspas.



Aquando do um igual, o Villarreal já jogava com dez elementos por expulsão de Comesaña depois da uma entrada duríssima. Se a tarefa do conjunto de Marcelino já não era fácil, mas difícil ficou quando Strand Larsen fez o 2-1 antes do intervalo.



Na segunda parte, o Villarreal conseguiu, apesar da desvantagem numérica, igualar a contenda num golaço de Gonçalo Guedes. O internacional português recebeu na direita e de ângulo apertado, «fuzilou» Guaita.



Douvikas foi o herói do Celta de Vigo ao anotar o 3-2 a oito minutos do fim.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]