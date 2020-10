A era Koeman em Barcelona continua a correr de feição. No segundo jogo da Liga, os blaugranas venceram nos Balaídos por 3-0.



Nos Balaídos, o conjunto orientado pelo holandês desbloqueou a partida aos 11 minutos. Ansu Fati libertou-se do marcador direto após passe de Coutinho e bateu Villar.



A três minutos do intervalo, Lenglet viu o segundo cartão amarelo e foi expulso. De imediato, Koeman tirou Griezmann e lançou Ronaldo Araújo.



O Barça chegou ao golo da tranquilidade a abrir o segundo tempo. Messi driblou vários adversários cruzou e Olaza cortou para a própria baliza. Já com Trincão em campo, entrou aos 72 minutos para o lugar de Fati, os culés chegaram ao 3-0 por Sergi Roberto.



Por sua vez, o Sevilha venceu o Levante de Vezo (titular) e Hernâni (não convocado) in extremis. Youssef En Nesyri anotou o golo solitário do encontro aos 90+2. Nota ainda para o Cádiz que acabou com nove jogadores, mas venceu em Bilbao por 1-0.