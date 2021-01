O youtuber Javier Caireta divulgou imagens 3D do dispositivo que está a ser instalado no Estádio Santiago Bernabéu e que permitirá que o novo relvado da casa do Real Madrid seja removível.

Trata-se de um sistema que retira camadas do tapete verde e que as coloca debaixo de uma das bancadas.

Tudo isto permitirá que o relvado sobreviva a outros eventos que possam realizar-se no estádio do emblema da capital espanhola: concertos ou jogos de outros desportos, rentabilizando-se assim o histórico anfiteatro.

