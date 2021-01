Com temperatura negativa, o Betis foi ao estádio «El Alcoraz» bater o Huesca por 2-0, no jogo que encerrou a décima jornada da Liga espanhola.



Sem William Carvalho, os andaluzes apenas desbloquearam o marcador no quarto de hora final. O defesa Mandi adiantou a equipa de Manuel Pellegrini aos 78 minutos e Sanabria fixou o resultado final já depois de Akouokou ter sido expulso por acumulações de cartões amarelos.



O 2-0 a favor do Betis:









No outro jogo realizado esta segunda-feira, o Getafe bateu fora de portas o Elche por 3-1. O conjunto da casa marcou primeiro por Guti, mas a formação orientada por Bordalás deu a volta ao marcador com golos de Cucu (39m), Mata (69m) e Angél (86m).



Feitas as contas, o Betis subiu ao 10.º lugar e soma 23 pontos, mais três que o Getafe que é 13.º colocado. Por sua vez, o Elche é antepenúltimo enquanto o Huesca é último.