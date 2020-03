Há 12 dias Vinícius Júnior teve um papel preponderante no El Clásico entre Real Madrid e Barcelona ao anotar o 1-0 a favor dos merengues. Porém, o jovem brasileiro podia estar muito bem a defender as cores blaugranas.



O extremo de 19 anos revelou que teve três dias para decidir entre os dois gigantes espanhóis.



«Depois de voltar do torneio Sul-americano no Chile. Existiam rumores na imprensa, mas nunca acreditei. Tanto o Real Madrid como o Barcelona colocaram propostas em cima da mesa e só tive três dias para decidir. Sempre quis jogar no melhor clube, por isso, escolhi o Real», contou, numa entrevista à Four Four Two.



Vinícius justificou a escolha pelo conjunto «blanco». «Os meus visitaram ambos os clubes e gostaram mais do Real Madrid. Combinava com o que queria e senti que o projeto era melhor para mim. Vi que davam muitos minutos ao jovens jogadores como eu e estavam a viver um período excelente na Liga dos Campeões nesse momento.»



O carioca deixou o Flamengo e mudou-se para a capital espanhola a troco de 45 milhões de euros, um montante que pesou no subconsciente do jogador.



«Tinha que fazer com que todos se esquecem do preço que custei. Foi uma das partes mais difíceis, mais do que jogar de forma regular», admitiu.