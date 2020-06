Já faz dez anos que a seleção espanhola conquistou o título mundial de futebol, na África do Sul, e Xabi Alonso ainda tem dores sempre que é confrontado com as imagens da célebre entrada de Nigel de Jong, que o atingiu com os pitons no peito, na final.

«Ainda tenho dores cada vez que vejo. Quando levei a pancada nem sabia onde estava, apanhou-me o corpo todo. Foi um momento icónico do jogo e assim ficou. Fiquei incomodado durante dois dias, mas com a euforia e as celebrações nem me lembrava», refere o antigo internacional espanhol, em entrevista ao «El País».

Xabi Alonso até passou parte da pandemia a rever alguns jogos dessa caminhada triunfal de 2010, e reforçou uma convicção: «É a equipa mais perfeita em que joguei. Nunca vi outra com o mesmo controlo da situação. Essa concentração, essa segurança, essa confiança, esse compromisso. Cometíamos muito poucos deslizes, poucos erros. Defendíamos com equilíbrio, com o trabalho de todos. Era isso que tornava aquele grupo especial, de Iker (Casillas) ao último jogador.»

O agora treinador na equipa B da Real Sociedad também não poupa elogios à seleção espanhola que, dois anos depois, revalidou o título europeu.

«Durante o confinamento também vi a final de Kiev, com a Itália. É a melhor equipa que vi na minha vida. Recuperei todas as sensações ao rever o encontro. Era ainda mais brilhante do que a de 2010», referiu.