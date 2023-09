Xavi vai renovar contrato com o Barcelona. A informação foi revelada pelo próprio treinador na conferência de imprensa antes do jogo contra o Betis, deste sábado, em Camp Nou.



«Já falei com o presidente, com o Deco, para mim o desempenho é importante (…) A minha renovação será anunciada dentro de alguns dias, sem dúvida», adiantou.



O técnico mostrou-se ainda entusiasmado com o projeto, sublinhado a importância do desempenho desportivo nesta temporada.



«Se não houver objetivos claros no final da época, não vale a pena fazer um contrato longo. Ficamos sem desempenho e com vários anos de contrato. Aqui o que interessa é o desempenho e os títulos. Ser treinador do Barça é muito exigente. Nunca serei um problema para o clube. Quando virmos que a minha continuidade não é a correta, afastar-me-ei. Mas estou muito entusiasmado e o projeto continua muito vivo», acrescentou ainda.



Xavi Hernández está no comando do Barcelona desde 2021/22, tendo conquistado uma Supertaça e uma Liga espanhola.