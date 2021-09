O Sevilha suportou quase 30 minutos reduzido a dez unidades - Delaney foi expulso depois de... aplaudir o árbitro (VÍDEO) - e derrotou o Espanhol por 2-0. A equipa de Julen Loptegui subiu ao segundo lugar do campeonato, a dois pontos do Real Madrid.



Os golos foram marcados por En-Nesyri, logo aos 13 minutos, e por Rafa Mir, aos 87. Este, como se percebe, já quando o Sevilha jogava com menos um e o Espanhol tentava o tudo por tudo para chegar ao empate.



Raúl de Tomás, ex-Benfica, ainda fez um golo para o Espanhol, mas foi anulado. Os catalães seguem com seis pontos e no 14º lugar.



CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ESPANHOLA