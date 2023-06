Nove pessoas ficaram na sequência de um tiroteio em Denver, cidade que viu os Nuggets celebrarem o primeiro título da NBA da sua história, revelou fonte policial citada pelo Washington Post.



Segundo a mesma fonte, as nove pessoas atingidas pelos disparos foram transportadas para o hospital, três estão em estado crítico. De acordo com a polícia, um suspeito foi detido.



O tiroteio ocorreu pouco depois da meia-noite na Market Street, a poucos quilómetros do pavilhão dos Nuggets. «Aconteceu na área onde tivemos a maior concentração de pessoas a festejar durante a noite», disse fonte da polícia.



Lembre-se que os Nuggets, liderados por Nikola Jokic, bateram os Miami Heat por 4-1 nas finais da NBA, a liga profissional de basquetebol norte-americana.