O dérbi entre o Orlando City, de Nani, e o Inter Miami, cujo dono é David Beckham, vai marcar o regresso da MLS, a Liga norte-americana de futebol, num modelo diferente, como já havia sido anunciado.

O jogo entre as duas equipas da Florida está agendado para o dia 8 de julho.

Recorde-se que a MLS foi interrompida em março com apenas duas jornadas decorridas. Regressa agora com um novo modelo, que será disputado no complexo da Disney World, precisamente na Florida.