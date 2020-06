A liga norte-americana de futebol (MLS), principal campeonato dos Estados Unidos, vai regressar a 8 de julho, com um torneio no complexo da Walt Disney, na Florida, após a paragem por causa da pandemia da covid-19.

Os 26 clubes que integram a MLS vão ser divididos em seis grupos para a ronda de abertura do torneio, que vai ser disputado sem adeptos nas bancadas, no complexo Wide World of Sports, da ESPN, perto de Orlando.

A informação foi confirmada pela organização da prova, depois da interrupção a 12 e março, devido à pandemia.

Foram apenas disputadas duas jornadas e o regresso vai acontecer num formato inovador: todas as equipas vão ficar alojadas num só resort, sujeitas a um rigoroso protocolo sanitário.

Cada clube vai disputar três jogos no seu grupo. Os resultados contam para a época regular, que arranca mais tarde. As melhores 16 equipas das 26 avançam para uma fase de eliminatórias e o vencedor do torneio, com final marcada para 11 de agosto, garante acesso à Liga dos Campeões da CONCACAF, em 2021.