A noite de quarta-feira foi história e deixou, através do desporto, uma enorme mensagem de protesto contra a injustiça racial nos Estados Unidos. Depois de os Milwaukee Bucks terem boicotado o jogo ante os Orlando Magic, para o play-off da NBA – que adiou depois os três jogos da noite – o ténis, o futebol e o basebol juntaram-se também à paragem.

No ténis, a japonesa Naomi Osaka, que tinha agendada a meia-final do torneio feminino de Cincinnati, abandonou o torneio, resultando num walkover no encontro contra a belga Elise Mertens.

O boicote aumentou nos relvados norte-americanos, em cinco jogos da liga de futebol, a MLS: o protesto feito pelas equipas levou à não realização dos jogos Inter Miami-Atlanta, o Dallas-Colorado Rapids, o Real Salt Lake-Los Angeles FC, o San Jose Earthquakes-Portland Timbers e o Los Angeles Galaxy-Seattle Sounders. Apenas se jogou o Orlando City-Nashville, que terminou com vitória da equipa onde jogam os portugueses Nani e João Moutinho, por 3-1.

Dois jogos do principal campeonato de basebol (MLB) e do campeonato feminino de basquetebol (WNBA) também ficaram por disputar.

Em causa estão os mais recentes acontecimentos racistas no país. No domingo, o afro-americano Jacob Blake foi gravemente ferido pela polícia em Kenosha, no estado de Wisconsin, onde duas pessoas já morreram durante as manifestações subsequentes.

Estes óbitos aconteceram na noite de terça-feira, quando centenas de pessoas demonstravam a sua raiva, pela terceira noite seguida, após Blake ter sido alvejado repetidamente por um polícia branco no fim-de-semana. Em maio, a morte de outro afro-americano, George Floyd, já tinha espoletado uma onda de protestos, não só no país, mas também a nível mundial.

