O Estrela Vermelha bateu o rival Partizan (2-1) e conquistou a Taça da Sérvia, esta quinta-feira, numa final disputada em Belgrado.

Katai foi o autor do primeiro golo do jogo, aos 26 minutos, mas Slobodan Urosevic empatou aos 62 para o Partizan, que contou com Markovic (ex-Benfica e Sporting) e Ricardo Gomes (ex-V. Guimarães e Nacional) a titulares. Katai, pouco depois, viria a bisar no encontro (73m) e selou o resultado final.

Com esta conquista, o Estrela Vermelha garante a «dobradinha», uma vez que já no passado fim de semana tinha assegurado o pentacampeonato.

Veja o resumo da partida: