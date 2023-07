Alexander Nübel, guarda-redes do Bayern de Munique, é reforço do Estugarda por empréstimo dos bávaros, anunciou o clube da cidade da Porsche no site oficial.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Nübel mostrou-se satisfeito pela mudança.

«Estou muito feliz por estar agora no Estugarda e de volta à Bundesliga. Já joguei com o [Waldemar] Anton e o [Maximilian] Mittelstädt na seleção e com os outros jogadores, vou preparar-me da melhor maneira possível a partir de agora para o que espero que seja uma época de sucesso», disse.

Nübel, de 26 anos, foi formado no Paderborn, mas afirmou-se no Schalke, antes de chegar ao Bayern, em 2020. Sem espaço nos bávaros, devido à presença de Manuel Neuer, esteve cedido nas duas últimas épocas ao Mónaco, onde totalizou 97 jogos.