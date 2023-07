Seis anos depois, Shoya Nakajima está de regresso ao Japão para representar os Urawa Reds.

O avançado de 28 anos rescindiu recentemente com os turcos do Antalyaspor e foi apresentado esta terça-feira como reforço do quarto classificado da última edição do principal escalão nipónico.

Nakajima, internacional nipónico, chegou a Portugal em 2017 para jogar no Portimonense, tendo saído uma temporada e meia depois para o Qatar.

Em 2019/20, reforçou o FC Porto, mas nunca se afirmou no Dragão, tendo sido emprestado ao Al Ain e ao clube de Portimão. Na última época, na Turquia, fez 16 jogos.