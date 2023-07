André Vidigal é reforço do Stoke City, proveniente do Marítimo, anunciou esta segunda-feira o emblema inglês.

Em comunicado, o Stoke informa que o extremo português assinou um contrato válido por três anos, até 2026, e que chega «por um valor não revelado».

«É um desafio entusiasmante para mim. Acredito que o Stoke City é um clube com ambições iguais às minhas, que são jogar ao mais alto nível», disse Vidigal.

Depois de duas épocas no Marítimo, onde fez 73 jogos, nove golos e três assistência, André Vidigal muda-se, aos 24 anos, para o Championship inglês. No Stoke City, será colega de Chiquinho, outro extremo português que foi cedido pelo Wolverhampton.

The Potters have signed former Portugal youth international forward Andre Vidigal.



The 24-year-old joins City from Maritimo on a three-year contract.



Welcome to the Potteries, Andre 🇵🇹