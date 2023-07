O Borussia Dortmund oficializou esta segunda-feira a contratação de Marcel Sabitzer, médio que chega proveniente do Bayern Munique.

O internacional austríaco de 29 anos, médio-centro, rubricou um contrato válido até junho de 2027, lê-se na nota publicada.

«Mal posso esperar para finalmente juntar-me à equipa e vestir a camisola do Dortmund. As conversas com os dirigentes do clube foram excelentes e mostraram-me o quão ambicioso o Dortmund quer ser nos próximos anos», disse o futebolista.

Sabitzer, diga-se, foi contratado pelo Bayern ao Leipzig em 2021/22. Na segunda metade da temporada passada, esteve emprestado ao Manchester United.