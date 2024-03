Com Lionel Messi a assistir nas bancadas, o Inter Miami sofreu a primeira derrota da temporada – ao quinto jogo – na receção ao Montréal (3-2), a contar para a Major League Soccer (MLS).

O astro argentino ficou do lado de fora do relvado, com a família, por gestão física, isto a poucos dias do segundo jogo com o Nashville, a contar para «oitavos» da Liga dos Campeões da América do Norte.

De resto, Sergio Busquets e Luis Suárez foram suplentes, tendo entrado no decorrer do segundo tempo, enquanto Jordi Alba foi titular.

Fernando Alvárez abriu o marcador a favor dos visitantes aos 13 minutos. Leonardo Campaña empatou aos 71, mas Coccaro marcou logo de seguida (75m). Os canadianos aumentaram a vantagem (78m) e ainda houve tempo para um golo de Alba (80m).

Com este desaire, o Inter Miami segue na liderança da Confederação Este, com sete pontos ao fim de quatro jogos, mas deverá cair algumas posições ainda nesta jornada.