Durante a antevisão ao reencontro com o Copenhaga, a contar para a segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões, Erling Haaland foi questionado pelos jornalistas ingleses sobre a atribuição da Bola de Ouro e do prémio The Best a Messi. Pouco, ou nada, importado com o assunto, o avançado norueguês foi claro.

«Messi é o melhor da história. Podemos olhar para a última época de duas perspetivas. Cheguei [ao Manchester City] e ganhei tudo, ou perceber que tenho 23 anos, ganhei tudo e devo trabalhar para voltar a repetir esse feito», argumentou.

Numa conferência de imprensa marcada pela atualidade, Haaland aproveitou uma questão sobre a oportunidade falhada diante do Manchester United, no último fim de semana, para garantir que ainda não atingiu o seu melhor nível.

«Na última época fui o melhor marcador da Premier League, com 36 golos, mas esta época o melhor marcador leva 18 golos. Tenho trabalhado muito, exijo muito de mim, tal como os meus colegas e o treinador. Mas, em todo o caso, continuarei a falhar algumas oportunidades. Acho que estamos bem, como equipa, e esse é o meu foco. Para já, sinto-me bem e tudo se resume à mentalidade», ripostou.

Quanto ao adversário desta quarta-feira, Haaland revelou que, aos 16 anos, tentou convencer os responsáveis pela formação do Copenhaga.

«Estive numa captação, mas, infelizmente para eles, a transferência não aconteceu e fui para o Molde. Mas gosto do Copenhaga. Estava interessado em jogar por eles, falei com o treinador e ainda guardo a camisola em casa», revelou.

Por isso, e precavido face ao sucedido na primeira mão da eliminatória, o avançado norueguês espera uma partida desafiante: «Gosto da Liga dos Campeões porque viajamos por diferentes países e defrontamos diferentes tipos de adversários».

«Nunca sabemos o dia de amanhã»

Questionado quanto a um eventual futuro no Real Madrid, ou, pelo menos, fora do Manchester City, Haaland deixou escapar um sorriso.

«Estou muito feliz aqui, particularmente pelas pessoas que me rodeiam. É um grupo fantástico, desde a equipa até à direção. Mas, e eu sei que isto dará uma manchete fantástica, não sabemos o dia de amanhã. Mas estou feliz no Manchester City», concluiu.

A turma de Guardiola decide a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões na noite desta quarta-feira, numa partida que poderá acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol. O compromisso europeu surge na antecâmara do duelo com o Liverpool, em Anfield, agendado para a tarde de domingo, e que poderá ser determinante nas contas finais da Premier League.