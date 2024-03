Na véspera da partida entre Bayern Munique e Lazio, a contar para a segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões, cerca de uma centena de adeptos dos «biancazzurri» reuniram-se na cervejaria Hofbräuhaus.

A escolha não é, de todo, aleatória, uma vez que foi nesse local que Hitler apresentou, em 1920, o programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o primeiro momento que antecedeu a era de terror que culminou na Segunda Guerra Mundial.

Como se a presença simbólica neste local não bastasse, os adeptos da Lazio fizeram questão de entoar o «Duce, Duce, Duce», cântico pró-Mussolini, eternizado na história como «Duce», termo que deriva do latim para «líder». O ditador italiano ficou conhecido como «líder» do movimento fascista, que surgiu no país em 1919.

Lazio e Bayern Munique decidem, na noite desta terça-feira, quem segue para os «quartos» da Liga dos Campeões. Em Itália, os «biancazzurri» triunfaram por 1-0. Siga este encontro, ao minuto, no Maisfutebol.