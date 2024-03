Num fim de semana com três nulos e duas goleadas, o «onze» ideal da jornada 24 da Liga conta com maioria do FC Porto, à boleia do triunfo sobre o Benfica (5-0). Esta formação resulta do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol em cada jogo, nos estádios, com as da plataforma SofaScore.

Dois golos e uma assistência valeram a Galeno a melhor nota da jornada (9.0), à boleia da eficácia e inspiração do avançado dos azuis e brancos no clássico do último domingo. Desse duelo evidenciaram-se também Francisco Conceição (8.0) e Wendell (7.7), que marcou.

Atrás de Galeno surge a – já habitual – dupla do Arouca. Ao compasso da reviravolta, Rafa Mújica (8.1) e Cristo González (8.2) foram determinantes para vencer para lá do Marão, no reduto do Desp. Chaves (1-5). Se o artilheiro bisou, o 23 dos «lobos» também marcou, além de ter assistido Jason e Sylla.

Este «onze» da jornada conta ainda com o médio Daniel Bragança (8.0), que abriu o marcador, em Alvalade, no triunfo do Sporting sobre o Farense (3-2).

Na frente, Simon Banza (7.7), do Sp. Braga, justifica esta distinção pelo golo, de penálti, e pela assistência para Roger, decisivos para o triunfo sobre o Estrela da Amadora (3-0). O «matador» dos «guerreiros» segue igualado com Gyökeres no topo dos artilheiros da Liga, com 18 golos.

Atrás, a defesa é composta por Aderllan Santos (Rio Ave), Carlos Ponck (Moreirense) e Tomás Silva (Vizela). Entre os postes, Kosku Nakamura (8.0), do Portimonense, foi determinante para o nulo na receção ao Vizela.