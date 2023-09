A Polónia voltou a perder na corrida ao Euro 2024, desta vez na Albânia, por 2-0. A seleção orientada por Fernando Santos está em quarto lugar no Grupo E, com apenas seis pontos somados em cinco jogos.

Depois da comprometedora derrota com a Moldávia em junho, a Polónia venceu já nesta dupla jornada as Ilhas Faroé, mas voltou a falhar agora, frente a uma Albânia que se adiantou no marcador aos 37 minutos, num golaço de Asani. A meia-hora do fim, Daku fixou o resultado final, que deixa a Albânia na frente do grupo, com 10 pontos em cinco jogos.

O segundo lugar é dividido pela Chéquia, com um jogo a menos, e pela Moldávia, que também neste domingo foi vencer por 1-0 às Ilhas Faroé. Ambas somam oito pontos na luta pelo apuramento.