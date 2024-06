O antigo futebolista inglês Kevin Campbell faleceu aos 54 anos, cerca de duas semanas depois de ter sido revelado que foi internado, devido a doença.

O Arsenal emitiu um comunicado, este sábado, a anunciar a morte do seu antigo jogador Kevin Campbell, devido a uma «doença». «Kevin era adorado por todos no clube», afirmam os gunners, em relação ao antigo avançado de 54 anos.

A agência do antigo jogador, Sport Management Inc., anunciou o falecimento. «Um verdadeiro amigo e um gentleman», dizem. O inglês tinha sido internado no mês passado.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.

Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time. Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr — Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024

Também o Everton, à semelhança do Newcastle United ou Nottingham Forest já reagiram à morte do inglês. A FA, a federação inglesa de futebol, lamentou o falecimento lembrando que Campbell jogou ao nível dos sub-21 e da equipa B.

We are devastated to learn that Kevin Campbell has passed away aged 54.

Kevin won four caps for our under-21s and represented our B team in the early 1990s. Our thoughts are with Kevin's family, friends and loved ones. pic.twitter.com/KyGsRgcXii — England (@England) June 15, 2024

Formado no Arsenal, disputou 227 jogos e marcou 59 golos pela equipa inglesa. No Everton, jogou 164 jogos e soma 51 golos. Atuou ainda pelo Leyton Orient, Nottingham, West bromwich, Cardiff City e Trabzonspor.

Ao longo da carreira, Cambpell ganhou seis títulos, entre eles uma Premier League e uma Taça de Inglaterra. Cambpell tem um filho que joga no Championship - Tyrese Cambpell, do Stoke City.

Tony Adams, antigo defesa do Arsenal, recordou o colega através das redes sociais, como uma «máquina goleadora».

Super Kev: a goal machine, a giant of a man, with an even bigger heart. An intensely private and a truly wonderful human being. I’m devastated for his loved ones, and all of us. Love you Super Kev, Skipper 💔🙏🏻 pic.twitter.com/ZJ6f57yK2b — Tony Adams (@TonyAdams) June 15, 2024

