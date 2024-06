Matija Sarkic, guarda-redes internacional montenegrino do Millwall, morreu de forma trágica aos 26 anos, segundo informou o clube inglês. este sábado.

O jogador da seleção do Montenegro, nascido em Grimsby, Inglaterra, jogou em vários clubes britânicos, incluindo Aston Villa, Wolves, Birmingham City e Stoke City.

Segundo a imprensa inglesa, Sarkic ter-se-á sentido mal num apartamento, na cidade de Budva, depois de ter estado em serviço pela seleção do Montenegro. Os seus amigos chamaram imediatamente uma ambulância, mas ele morreu por volta das 6h30 da manhã, hora local, deste sábado.

Sarkic foi titular na derrota do Montenegro, por 2-0, no jogo de preparação com a Bélgica da última quinta-feira. Foi eleito o melhor jogador da partida após fazer nove defesas.

O Milwall confirmou o falecimento através de um comunicado: «O Millwall Football Club está completamente devastado por anunciar que Matija Sarkic faleceu, aos 26 anos de idade. Sarkic, o guarda-redes número um dos Lions, fez 33 jogos pelo clube desde que chegou do Wolverhampton Wanderers em agosto de 2023», pode ler-se.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

«Internacional do Montenegro, Matija representou orgulhosamente o seu país em numerosas ocasiões. Todos no clube enviam o seu amor e condolências à família e amigos de Matija neste momento imensamente triste. O clube não fará mais comentários neste momento e pede que a privacidade da família de Matija seja respeitada», terminam.

Matija tinha dois outros irmãos ligados ao futebol, Danilo e Oliver Sarkic, este último já com passado em Portugal, no Benfica e no Fafe, de 2014 a 2017.

This is heartbreaking news. The Premier League is thinking of Matija’s friends and loved ones at this sad time. — Premier League (@premierleague) June 15, 2024