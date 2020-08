Ubaldo Fillol foi campeão mundial pela Argentina em 1978. Passados 42 anos é vítima de ameaças de morte, facto que o motivou a apresentar queixa na polícia.



«Já há alguns dias que tenho recebido ameaças de morte no meu telefone. Para minha segurança e da minha família, o meu advogado aconselhou-me a apresentar queixa», disse o histórico guardião da seleção das pampas, agora com 70 anos.



Fillol garantiu que a investigação se encontra em curso, e agradeceu as palavras de apoio que tem recebido nas suas redes sociais.



Com uma carreira prestigiante, o antigo jogador representou o Argentinos, Flamengo, Atlético de Madrid, o Vélez, o River Plate e o Racing Club.



Após concluída a sua carreira de jogador, enveredou pelo treino de guarda-redes, sempre em camadas jovens. No passado verão, Ubaldo Fillol falou em exclusivo ao Maisfutebol sobre o seu compatriota e sucessor na baliza, Agustin Marchesín. «Não tem medo de sair da baliza aos cruzamentos ou de ir de cabeça aos pés de um avançado.»