O antigo futebolista Finidi George foi confirmado, esta segunda-feira, como o novo selecionador da Nigéria, sucedendo no cargo ao português José Peseiro, anunciou a federação de futebol do país, em comunicado.

«O Conselho da Federação de Futebol da Nigéria aprovou na segunda-feira a recomendação de seu Comité Técnico e de Desenvolvimento para nomear o ex-jogador Finidi George como técnico principal da seleção nacional masculina de futebol», pode ler-se na nota publicada, no sítio oficial da federação.

Finidi, de 53 anos, passou 20 meses como adjunto de Peseiro, que deixou o cargo a 1 de março, depois de ter levado a Nigéria à final da Taça das Nações Africanas, perdida para a anfitriã Costa do Marfim, por 2-1.

O agora selecionador definitivo já tinha orientado a equipa nacional de forma interina, em dois jogos realizados em Marrocos, ante Gana (vitória por 2-1) e Mali (derrota por 2-0), em março.

O antigo jogador do Ajax, Betis, Mallorca e Ipswich Town, internacional em 62 ocasiões, assume o leme da seleção para tentar a qualificação para o Mundial de 2026.

A Nigéria soma dois pontos em outros tantos jogos na terceira posição do Grupo C de qualificação, liderado por Ruanda, que tem quatro, seguido da África do Sul, com três. Zimbabué e Lesoto, 4.º e 5.º, respetivamente, também somam dois pontos e Benim é 6.º e último, com um.