Tite vai ser o próximo treinador do Flamengo, confirmou o vice-presidente do clube brasileiro.

«O Flamengo está muito feliz com a escolha e com a aceitação dele. Ele foi muito complacente e correto. Foram conversas diretas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final», disse Marcos Braz ao Globoesporte.

O antigo selecionador brasileiro deverá ser oficializado em breve no clube rubro-negro e já vai estar no Ninho do Urubu esta terça-feira.

«Temos de retomar a trajetória dos campeonatos que ganhámos há pouco tempo. É isso que queremos ter com o Tite e tenho a certeza de que isso vai acontecer», afirmou ainda Marcos Braz.

Tite deixou o comando da canarinha após a eliminação nos quartos de final do Mundial do Qatar. O treinador de 62 anos já orientou grandes clubes brasileiros, como o Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e Corinthians, mas nunca tinha treinado o Mengão.

Recorde-se que o Flamengo está no quinto lugar do Brasileirão e despediu Jorge Sampaoli no final de setembro.