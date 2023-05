O Flamengo empatou a uma bola no Chile, num jogo da Libertadores diante do Ñublense e foi recebido esta quinta-feira no aeroporto do Rio de Janeiro por poucos adeptos, mas que tinham muito a dizer, sobretudo um deles.

Os jogadores mais visados pelos protestos do adepto interventivo foram Arturo Vidal, Filipe Luís e o ex-Benfica Everton Cebolinha, que ouviu duras críticas.

«Oh Cebolinha, não entra, não. Volta para o Grémio, para o Benfica. Seu fraco», gritou.

Ora veja: